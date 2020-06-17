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Рада не підтримала
оновлену програму дій уряду

Рада не підтримала оновлену програму дій уряду
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 18 чер, 2020 18:46

Рада не підтримала оновлену програму дій уряду

Пропонуємо до обговорення:
За це рішення проголосували 207 народних депутатів. Результати голосування у залі зустріли оваціями.

Дивися повний текст Рада не підтримала оновлену програму дій уряду.
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