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Рада не підтримала оновлену програму дій уряду
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Чет 18 чер, 2020 18:46
Пропонуємо до обговорення:
За це рішення проголосували 207 народних депутатів. Результати голосування у залі зустріли оваціями.
Дивися повний текст Рада не підтримала оновлену програму дій уряду
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Чет 18 чер, 2020 15:19
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