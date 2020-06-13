RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
"Державна фінансова піраміда":
Рева про третій рівень...

"Державна фінансова піраміда": Рева про третій рівень...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 18 чер, 2020 20:06

"Державна фінансова піраміда": Рева про третій рівень...

Пропонуємо до обговорення:
Пенсіонери втратять свої накопичення, запевняє колишній міністр соціальної політики Андрій Рева.

Дивися повний текст \"Державна фінансова піраміда\": Рева про третій рівень пенсійної реформи.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 88841
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 133 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 18 чер, 2020 20:06

Абсолютно согласна с Ревой! Посмотрите на балансы негос. пенс фондов и увидите... большой пшик! А еще добавьте к этому "оценочный" подход активов и обязательств, и если вы не фанат абстрактного искусства, то держитесь подальше от этого ужаса! Почему ГОСУДАРСТВО обязывает нас платить в НЕгосударственные фонды? Что за винегрет с молоком, что за несовместимость в коктейле? А то, что Третьякова из страхового бизнеса, это мы помним, еще в 90-е годы баллотировалась, пыталась быть пародией на Маргарет Тетчер и Бейназир Бхутта
Marica
 
Повідомлень: 135
З нами з: 06.08.16
Подякував: 62 раз.
Подякували: 7 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 3 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Третій етап виходу з карантину: як змусити бізнес знову...
R2 » П'ят 12 чер, 2020 12:09
6 940
Переглянути останнє повідомлення
Суб 13 чер, 2020 16:53
PasserBy
Транш МВФ підтримуватиме низький рівень зростання цін —...
R2 » П'ят 12 чер, 2020 07:10
2 223
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 12 чер, 2020 07:40
Амвросий
У Нацбанку розповіли, коли рівень безробіття в Україні...
R2 » П'ят 29 тра, 2020 12:15
1 137
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 29 тра, 2020 12:15
askoldlavskiy

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.