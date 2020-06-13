Пенсіонери втратять свої накопичення, запевняє колишній міністр соціальної політики Андрій Рева.
Дивися повний текст \"Державна фінансова піраміда\": Рева про третій рівень пенсійної реформи.
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Додано: Чет 18 чер, 2020 20:06
"Державна фінансова піраміда": Рева про третій рівень...
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Дивися повний текст \"Державна фінансова піраміда\": Рева про третій рівень пенсійної реформи.
Додано: Чет 18 чер, 2020 20:06
Абсолютно согласна с Ревой! Посмотрите на балансы негос. пенс фондов и увидите... большой пшик! А еще добавьте к этому "оценочный" подход активов и обязательств, и если вы не фанат абстрактного искусства, то держитесь подальше от этого ужаса! Почему ГОСУДАРСТВО обязывает нас платить в НЕгосударственные фонды? Что за винегрет с молоком, что за несовместимость в коктейле? А то, что Третьякова из страхового бизнеса, это мы помним, еще в 90-е годы баллотировалась, пыталась быть пародией на Маргарет Тетчер и Бейназир Бхутта
Додано: Чет 18 чер, 2020 22:44
Как отлучили от корыта - так и критика правительства пошла. А пока сам был в правительстве - так говорил, что "украинцы слишком много едят"
Украина - богатая страна!
Додано: П'ят 19 чер, 2020 02:30
Не-не. Мы сначала, наступим на грабли, на которые уже наступали другие страны и в которых был замечен плохой опыт с такими пенсионными фондами, а потом будем разгребать. Но пока, господа, всем нужно в обязательном порядке платить, "Гоните бабки".
Додано: П'ят 19 чер, 2020 07:12
Рева как-то умолчал, что до Яценюка работодатель платил 40 %. Плюс, не только рабовладелец, но и работник платит налоги со своей зарплаты.
Додано: П'ят 19 чер, 2020 10:25
Это как в некоторых шарлатанских религиях. Должен постоянно отчислять дань для того чтобы тебе было хорошо потом в загробном мире.
Додано: П'ят 19 чер, 2020 10:29
Так а варианты какие? -- ничего не делать -- авось само рассосется? -- сказать "ваши пенсии -- ваши проблемы"?
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