тут пособие по безработице и зарплаты бюджетникам платить нечем а вы про безусловный доход. Не про нашу страну такое.
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Додано: П'ят 19 чер, 2020 14:11
тут пособие по безработице и зарплаты бюджетникам платить нечем а вы про безусловный доход. Не про нашу страну такое.
верю в евро... по 1,4
не читаю airmax78, Vlad442, UA, Natt, kyk, hume, kingkongovets, Прохожий, Первый,
Додано: П'ят 19 чер, 2020 14:44
Именно так уже и сказали и сделали закон ребы-гройцмана.Они лишили минималки техкто в в ссср честно работал,а потом зарабатывал как мог в 90-е и дальше,без оформления на свой страх и рискх потому что не было государства в полной мере.Они знали что 15 они наберут,а если нет-купят немного стажа так было всегда...и вот гоп стоп команда библейских сидите без минималки до 65 ,и то если ничего не изменится.
кто дал им право? Украина -социальное государство по Конституции.У меня знакома-плачет ,нет стажа,только дети если помогут.Кто дал право этим .. такое сделать?
Они превысили полномочия-придется отвечать.
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