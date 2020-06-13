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"Державна фінансова піраміда":
Рева про третій рівень...

"Державна фінансова піраміда": Рева про третій рівень...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: П'ят 19 чер, 2020 14:11

  flyman написав:не простіше було би перейти на виплату безумовного доходу в розмірі прожиткового мінімуму, а решта, хто хоче, хай собі накопичують срібними ложками/монетами, нерухомістю, депозитами (мовче про ОВДП та неіснуючий фондовий ринок)?
тут пособие по безработице и зарплаты бюджетникам платить нечем а вы про безусловный доход. Не про нашу страну такое.
верю в евро... по 1,4
не читаю airmax78, Vlad442, UA, Natt, kyk, hume, kingkongovets, Прохожий, Первый,
vitaliian
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Повідомлення Додано: П'ят 19 чер, 2020 14:44

  _hunter написав:
  Alex2007 написав:Не-не. Мы сначала, наступим на грабли, на которые уже наступали другие страны и в которых был замечен плохой опыт с такими пенсионными фондами, а потом будем разгребать. Но пока, господа, всем нужно в обязательном порядке платить, "Гоните бабки".

Так а варианты какие? -- ничего не делать -- авось само рассосется? -- сказать "ваши пенсии -- ваши проблемы"?



Именно так уже и сказали и сделали закон ребы-гройцмана.Они лишили минималки техкто в в ссср честно работал,а потом зарабатывал как мог в 90-е и дальше,без оформления на свой страх и рискх потому что не было государства в полной мере.Они знали что 15 они наберут,а если нет-купят немного стажа так было всегда...и вот гоп стоп команда библейских сидите без минималки до 65 ,и то если ничего не изменится.
кто дал им право? Украина -социальное государство по Конституции.У меня знакома-плачет ,нет стажа,только дети если помогут.Кто дал право этим .. такое сделать?
Они превысили полномочия-придется отвечать.
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