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ЄБРР планує виділити 50 млн
євро на капремонт доріг...

ЄБРР планує виділити 50 млн євро на капремонт доріг...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 18 чер, 2020 20:41

ЄБРР планує виділити 50 млн євро на капремонт доріг...

Пропонуємо до обговорення:
Європейський банк реконструкції та розвитку планує виділити 50 млн євро на капітальний ремонт доріг Дніпропетровщини. Кредит регіон може отримати на строк до 13 років.

Дивися повний текст ЄБРР планує виділити 50 млн євро на капремонт доріг Дніпропетровщини.
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Повідомлення Додано: Чет 18 чер, 2020 20:41

Ебрр не давайте днепровским вилкулам денег они все спи.. а дорог как нет и не будет. Почему вы сразу не заказываете подряд в турков минуя филатовских чинуш?
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