|
|
ЄБРР планує виділити 50 млн євро на капремонт доріг...
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Чет 18 чер, 2020 20:41
Пропонуємо до обговорення:
Європейський банк реконструкції та розвитку планує виділити 50 млн євро на капітальний ремонт доріг Дніпропетровщини. Кредит регіон може отримати на строк до 13 років.
Дивися повний текст ЄБРР планує виділити 50 млн євро на капремонт доріг Дніпропетровщини
.
-
R2
-
- Робот новин
-
- Повідомлень: 88841
- З нами з: 14.05.04
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 133 раз.
-
- Профіль
-
-
Додано: Чет 18 чер, 2020 20:41
Ебрр не давайте днепровским вилкулам денег они все спи.. а дорог как нет и не будет. Почему вы сразу не заказываете подряд в турков минуя филатовских чинуш?
-
l4567
-
-
- Повідомлень: 68
- З нами з: 10.02.15
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 11 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 3 гостей
Модератори:
ТупУм
, Ірина_
, Модератор