Про це повідомила виконавчий директор асоціації Ганна Дерев'янко.
Дивися повний текст Бізнес очікує поправок до податкового закону \"1210\" найближчим часом: що зміниться.
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Додано: Чет 18 чер, 2020 22:36
Бізнес очікує поправок до податкового закону "1210"...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Бізнес очікує поправок до податкового закону \"1210\" найближчим часом: що зміниться.
Додано: Чет 18 чер, 2020 22:36
"Ми також сподіваємося, що на наступній сесії Верховної Ради у депутатів вистачить часу і політичної волі у керівництва країни на підготовку змін до Податкового кодексу з усіх питань, які залишилися без розгляду - ПДФО, ЄСВ, рента, акциз, уточнення ряду дискреційних норм", - додала Дерев'янко" - упс
неужели и РЕНТУ - чудесатненько...
ГосСтат Украины опубликовал "Обсяг реалізованої промислової продукції за видами діяльності у 2019 році", в том числе и по рудам в сумме 156,37 миллиардов гривен - налоговой базы исчисления РЕНТЫ, что при ставке РЕНТЫ в 8% должно дать поступления в бюджет в сумме 12,51 миллиардов гривен, а фактически - 3,9 миллиарда гривен
наверное действительно по РЕНТЕ надо прислушаться к рекомендации "уточнення ряду дискреційних норм", - додала Дерев'янко"
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