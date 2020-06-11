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Бізнес очікує поправок до
податкового закону "1210"...

Бізнес очікує поправок до податкового закону "1210"...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 18 чер, 2020 22:36

Бізнес очікує поправок до податкового закону "1210"...

Пропонуємо до обговорення:
Про це повідомила виконавчий директор асоціації Ганна Дерев'янко.

Дивися повний текст Бізнес очікує поправок до податкового закону \"1210\" найближчим часом: що зміниться.
R2
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Повідомлення Додано: Чет 18 чер, 2020 22:36

"Ми також сподіваємося, що на наступній сесії Верховної Ради у депутатів вистачить часу і політичної волі у керівництва країни на підготовку змін до Податкового кодексу з усіх питань, які залишилися без розгляду - ПДФО, ЄСВ, рента, акциз, уточнення ряду дискреційних норм", - додала Дерев'янко" - упс
неужели и РЕНТУ - чудесатненько...
ГосСтат Украины опубликовал "Обсяг реалізованої промислової продукції за видами діяльності у 2019 році", в том числе и по рудам в сумме 156,37 миллиардов гривен - налоговой базы исчисления РЕНТЫ, что при ставке РЕНТЫ в 8% должно дать поступления в бюджет в сумме 12,51 миллиардов гривен, а фактически - 3,9 миллиарда гривен
наверное действительно по РЕНТЕ надо прислушаться к рекомендации "уточнення ряду дискреційних норм", - додала Дерев'янко"
al_a_shurshun
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