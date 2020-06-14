Як пише ЦТС, про це розповів перший заступник міністра інфраструктури України під час відвідування підприємства.
Дивися повний текст У Києві розробляється проєкт вітчизняної електрички (фото).
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Додано: П'ят 19 чер, 2020 07:46
У Києві розробляється проєкт вітчизняної електрички (фото)
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Дивися повний текст У Києві розробляється проєкт вітчизняної електрички (фото).
Додано: П'ят 19 чер, 2020 07:46
Якби таке убожєство розроблялось десь в глухій мухо_рані, ще б можна було якось закрити очі.
Але робити "оце" посеред столиці - як на мене це вже занадто.
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