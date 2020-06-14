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У Києві розробляється проєкт
вітчизняної електрички (фото)

У Києві розробляється проєкт вітчизняної електрички (фото)
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 19 чер, 2020 07:46

У Києві розробляється проєкт вітчизняної електрички (фото)

Пропонуємо до обговорення:
Як пише ЦТС, про це розповів перший заступник міністра інфраструктури України під час відвідування підприємства.

Дивися повний текст У Києві розробляється проєкт вітчизняної електрички (фото).
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 19 чер, 2020 07:46

Якби таке убожєство розроблялось десь в глухій мухо_рані, ще б можна було якось закрити очі.
Але робити "оце" посеред столиці - як на мене це вже занадто.
silver_arrow_ua
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