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Сплата податку при продажу
об'єктів незавершеного...

Сплата податку при продажу об'єктів незавершеного...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 19 чер, 2020 09:32

Сплата податку при продажу об'єктів незавершеного...

Пропонуємо до обговорення:
Державна податкова служба роз'яснює зміни.

Дивися повний текст Сплата податку при продажу об'єктів незавершеного будівництва: що змінилося.
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 19 чер, 2020 09:32

Пока оно недостроено, оно не в собственности. Как оно может быть в собственности, если обычно оформляется через договор с ФФС?
alex77
 
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