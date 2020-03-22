Державна податкова служба роз'яснює зміни.
Дивися повний текст Сплата податку при продажу об'єктів незавершеного будівництва: що змінилося.
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Додано: П'ят 19 чер, 2020 09:32
Сплата податку при продажу об'єктів незавершеного...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Сплата податку при продажу об'єктів незавершеного будівництва: що змінилося.
Додано: П'ят 19 чер, 2020 09:32
Пока оно недостроено, оно не в собственности. Как оно может быть в собственности, если обычно оформляется через договор с ФФС?
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