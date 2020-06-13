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Проведення референдуму може коштувати близько 12...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: П'ят 19 чер, 2020 09:43
Пропонуємо до обговорення:
Про це сказав перший заступник голови Верховної Ради Руслан Стефанчук під час брифінгу 18 червня.
Дивися повний текст Проведення референдуму може коштувати близько 12 мільярдів - Стефанчук
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Додано: П'ят 19 чер, 2020 09:43
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Додано: П'ят 19 чер, 2020 10:11
Они уже и на референдумах хотят бабло нагреть.
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