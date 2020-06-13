Про це сказав перший заступник голови Верховної Ради Руслан Стефанчук під час брифінгу 18 червня.
Дивися повний текст Проведення референдуму може коштувати близько 12 мільярдів - Стефанчук.
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Додано: П'ят 19 чер, 2020 09:43
Проведення референдуму може коштувати близько 12...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Проведення референдуму може коштувати близько 12 мільярдів - Стефанчук.
Додано: П'ят 19 чер, 2020 14:22
Re: Проведення референдуму може коштувати близько 12...
А почему мы должны верить этому толстенькому?Пусть предоставит смету,"огласит весь список пжалуйста".А потом будем обговорювать.
Додано: П'ят 19 чер, 2020 16:54
уберите это громкое слово "референдум" и назовите просто "опрос".
разработайте механизм опроса по смс сообщениям.
вы узнаете,что думает народ и стоить это будет копейки.
и только потом,если будет необходимость,можно подумать про референдум.
баблопилы.
Додано: П'ят 19 чер, 2020 19:48
12, а почему сразу не 120?
Запятые придумали трусы?
Это тогда что, жиробас?
«Если говорить о бюджете, который предусмотрен на местные выборы, цифра была 2,2 млрд, сейчас она остается на уровне одного миллиарда. Это не влияет на проведение выборов. Когда мы выйдем из карантина и будем готовиться к местным выборам, Верховная Рада и правительство готовы будут обеспечить финансовыми ресурсами проведение местных выборов», - отметил Разумков.
Действия при референдуме те же, суммы аналогичные.
Хватит уже звиздеть и под маской "карантина" грабить страну
Шли в Европу.
Где то там и оказались. Только на польско-португальском суржике. Вжевжопе.
Додано: Суб 20 чер, 2020 01:41
Денег нет, но вы держитесь! Всего вам доброго, и хорошего референдума (с)
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