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Opel представив новий
електричний фургон Vivaro (фото)

Opel представив новий електричний фургон Vivaro (фото)
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Повідомлення Додано: П'ят 19 чер, 2020 10:11

Opel представив новий електричний фургон Vivaro (фото)

Пропонуємо до обговорення:
Компанія Opel представила новий повністю електричний пасажирський фургон Vauxhall Vivaro-e Life.

Дивися повний текст Opel представив новий електричний фургон Vivaro (фото).
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 19 чер, 2020 10:11

Меня всегда удивляет оценка пробега - 230 км - весьма оптимистично. При полной загрузке всеми пассажирами, зимой в мороз с включенным обогревом этот показатель падает в 3 раза. Учитывая что цена ел.авто почти в 2 раза больше чем авто с ДВС надо быть отпетым мазохистом чтоб купить его. Сделайте 1000 км без подзарядки, тогда будем думать.
agcsc
 
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Повідомлення Додано: П'ят 19 чер, 2020 17:58

Ну так і для авто з ДВЗ ніхто песимістичних оцінок не дає. В середньому бере 6л на сотню, але в конкретній тянучці одного разу бачив всі 20л на сотню.
Taras Rudko
 
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