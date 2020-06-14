Компанія Opel представила новий повністю електричний пасажирський фургон Vauxhall Vivaro-e Life.
Дивися повний текст Opel представив новий електричний фургон Vivaro (фото).
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Додано: П'ят 19 чер, 2020 10:11
Opel представив новий електричний фургон Vivaro (фото)
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Дивися повний текст Opel представив новий електричний фургон Vivaro (фото).
Додано: П'ят 19 чер, 2020 10:11
Меня всегда удивляет оценка пробега - 230 км - весьма оптимистично. При полной загрузке всеми пассажирами, зимой в мороз с включенным обогревом этот показатель падает в 3 раза. Учитывая что цена ел.авто почти в 2 раза больше чем авто с ДВС надо быть отпетым мазохистом чтоб купить его. Сделайте 1000 км без подзарядки, тогда будем думать.
Додано: П'ят 19 чер, 2020 17:58
Ну так і для авто з ДВЗ ніхто песимістичних оцінок не дає. В середньому бере 6л на сотню, але в конкретній тянучці одного разу бачив всі 20л на сотню.
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