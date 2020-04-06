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Як діяти при незаконній зупинці автомобіля поліцією
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: П'ят 19 чер, 2020 10:16
Пропонуємо до обговорення:
Зупинення поліцейськими на дорозі всіх автомобілів підряд з причин "Перевірка документів" чи "Операція зброя-вибухівка", тобто з підстав, не передбачених законом, іноді трапляється.
Дивися повний текст Як діяти при незаконній зупинці автомобіля поліцією
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