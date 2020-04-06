RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Як діяти при незаконній
зупинці автомобіля поліцією

Як діяти при незаконній зупинці автомобіля поліцією
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 19 чер, 2020 10:16

Як діяти при незаконній зупинці автомобіля поліцією

Пропонуємо до обговорення:
Зупинення поліцейськими на дорозі всіх автомобілів підряд з причин "Перевірка документів" чи "Операція зброя-вибухівка", тобто з підстав, не передбачених законом, іноді трапляється.

Дивися повний текст Як діяти при незаконній зупинці автомобіля поліцією.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 88847
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 133 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 3 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
В Україні запустили виробництво нової моделі автомобіля...
R2 » Сер 17 чер, 2020 18:22
1 352
Переглянути останнє повідомлення
Сер 17 чер, 2020 18:22
Delta7
В Україні почало діяти держрегулювання цін на продукти
R2 » Пон 18 тра, 2020 10:46
4 529
Переглянути останнє повідомлення
Пон 18 тра, 2020 21:10
hazanovich_alexey
На вулицях - з документами і в масках: почали діяти нові... 1, 2
R2 » Пон 06 кві, 2020 12:29
14 1070
Переглянути останнє повідомлення
Вів 07 кві, 2020 14:13
jeugen

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.
cron