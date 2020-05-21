Грошова допомога була передбачена як разова і покладалася вона не всім пенсіонерам.
Дивися повний текст У ПФ пояснили, чому більше не виплачують «карантинну тисячу».
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Додано: П'ят 19 чер, 2020 11:21
У ПФ пояснили, чому більше не виплачують «карантинну тисячу»
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст У ПФ пояснили, чому більше не виплачують «карантинну тисячу».
Додано: П'ят 19 чер, 2020 11:21
Ви собі тільки повиплачували всі допомоги, які треба, й не треба!І карантинні, й некарантинні!Попробували б ви прожити на 1700!
Додано: П'ят 19 чер, 2020 19:04
Это у вас такая пенсия? Как вам это удалось?
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Додано: П'ят 19 чер, 2020 19:30
Re: У ПФ пояснили, чому більше не виплачують «карантинну тис
Что вас так удивляет?!!! В пол пинка нашел статистику по пенсиям. Можете ознакомиться.
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