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У ПФ пояснили, чому більше не
виплачують «карантинну тисячу»

У ПФ пояснили, чому більше не виплачують «карантинну тисячу»
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 19 чер, 2020 11:21

У ПФ пояснили, чому більше не виплачують «карантинну тисячу»

Пропонуємо до обговорення:
Грошова допомога була передбачена як разова і покладалася вона не всім пенсіонерам.

Дивися повний текст У ПФ пояснили, чому більше не виплачують «карантинну тисячу».
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 19 чер, 2020 11:21

Ви собі тільки повиплачували всі допомоги, які треба, й не треба!І карантинні, й некарантинні!Попробували б ви прожити на 1700!
vinpodol2013
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Повідомлення Додано: П'ят 19 чер, 2020 19:04

  vinpodol2013 написав:Ви собі тільки повиплачували всі допомоги, які треба, й не треба!І карантинні, й некарантинні!Попробували б ви прожити на 1700!

Это у вас такая пенсия? Как вам это удалось?
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Starikan
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Повідомлення Додано: П'ят 19 чер, 2020 19:30

Re: У ПФ пояснили, чому більше не виплачують «карантинну тис

Что вас так удивляет?!!! В пол пинка нашел статистику по пенсиям. Можете ознакомиться.
https://minfin.com.ua/2020/01/27/40563041/
wadimk
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Повідомлення Додано: П'ят 19 чер, 2020 20:51

1638 грн. - размер минимальной пенсии на июнь 2020-го.
sashamaestro1977
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