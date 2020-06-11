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З 1 вересня медикам підвищать
зарплати — очільник МОЗ

З 1 вересня медикам підвищать зарплати — очільник МОЗ
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 19 чер, 2020 11:56

З 1 вересня медикам підвищать зарплати — очільник МОЗ

Пропонуємо до обговорення:
З 1 вересня медпрацівникам спеціалізованих та високоспеціалізованих медзакладів підвищать зарплату

Дивися повний текст З 1 вересня медикам підвищать зарплати — очільник МОЗ.
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 19 чер, 2020 11:56

Медсестры на сегодня получают минималку, теперь будут получать полторы минималки.
Разбогатеют просто неслыханно. Шутка ли? Пол-зарплаты кассира АТБ на руки!)))
antey1969
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Повідомлення Додано: П'ят 19 чер, 2020 12:04

Так а зачем им платить больше, если они даже готовы взятки платить, чтобы устроиться на работу.
yevgenmuza
 
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