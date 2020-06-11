З 1 вересня медпрацівникам спеціалізованих та високоспеціалізованих медзакладів підвищать зарплату
Дивися повний текст З 1 вересня медикам підвищать зарплати — очільник МОЗ.
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Додано: П'ят 19 чер, 2020 11:56
З 1 вересня медикам підвищать зарплати — очільник МОЗ
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст З 1 вересня медикам підвищать зарплати — очільник МОЗ.
Додано: П'ят 19 чер, 2020 11:56
Медсестры на сегодня получают минималку, теперь будут получать полторы минималки.
Разбогатеют просто неслыханно. Шутка ли? Пол-зарплаты кассира АТБ на руки!)))
Додано: П'ят 19 чер, 2020 12:04
Так а зачем им платить больше, если они даже готовы взятки платить, чтобы устроиться на работу.
Додано: П'ят 19 чер, 2020 12:53
Что? Опять? Куда уже можно им повышать? Они после недавнего повышения в три раза не знают куда деньги девать. А вы опять собираетесь им повышать. Совесть имейте.
Додано: П'ят 19 чер, 2020 13:43
Восени клоуни приймуть зміни до бюджету, де виділять на боротьбу з короною ще 100 лярдів грн., які успішно розкладуть собі по кишенях, бо ситуація буде катастрофічна. Тому нікого підвищення не буде.
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