Скоро у додатку "Дія" з’явиться нова можливість, яка дозволить поділитися цифровою копією, для цього буде потрібна тільки "Дія 2.0" або e-mail.
Дивися повний текст Федоров анонсував нову можливість додатку \"Дія\".
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Додано: П'ят 19 чер, 2020 12:13
Федоров анонсував нову можливість додатку "Дія"
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Федоров анонсував нову можливість додатку \"Дія\".
Додано: П'ят 19 чер, 2020 12:13
Бомба, молодці!
Мабуть, перший уряд, який полегшує життя простому українцю і робить користування сервісами зручним.
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