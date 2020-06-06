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Федоров анонсував нову
можливість додатку "Дія"

Федоров анонсував нову можливість додатку "Дія"
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 19 чер, 2020 12:13

Федоров анонсував нову можливість додатку "Дія"

Пропонуємо до обговорення:
Скоро у додатку "Дія" з’явиться нова можливість, яка дозволить поділитися цифровою копією, для цього буде потрібна тільки "Дія 2.0" або e-mail.

Дивися повний текст Федоров анонсував нову можливість додатку \"Дія\".
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