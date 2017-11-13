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Порушення карантину: суд
просить роз'яснити, чи можна...

Порушення карантину: суд просить роз'яснити, чи можна...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 19 чер, 2020 12:45

Порушення карантину: суд просить роз'яснити, чи можна...

Пропонуємо до обговорення:
Трансляцію судового засідання транслював місцевий сайт ye.ua.

Дивися повний текст Порушення карантину: суд просить роз'яснити, чи можна штрафувати Зеленського.
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 19 чер, 2020 12:46

Рішення Констітуційного суду України .... 1.1. Положення частини першої статті 105 Конституції України ( 254к/96-ВР ) треба розуміти так, що Президент України на час
виконання повноважень не несе кримінальної відповідальності, проти
нього не може бути порушена кримінальна справа.

Аналогично, я так думаю, административной ответственности для него тоже нет.

P.S. В этом месте я бы Конституцию точно бы подправил ;)
Igorten
 
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