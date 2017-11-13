Трансляцію судового засідання транслював місцевий сайт ye.ua.
Дивися повний текст Порушення карантину: суд просить роз'яснити, чи можна штрафувати Зеленського.
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Додано: П'ят 19 чер, 2020 12:45
Порушення карантину: суд просить роз'яснити, чи можна...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Порушення карантину: суд просить роз'яснити, чи можна штрафувати Зеленського.
Додано: П'ят 19 чер, 2020 12:46
Рішення Констітуційного суду України .... 1.1. Положення частини першої статті 105 Конституції України ( 254к/96-ВР ) треба розуміти так, що Президент України на час
виконання повноважень не несе кримінальної відповідальності, проти
нього не може бути порушена кримінальна справа.
Аналогично, я так думаю, административной ответственности для него тоже нет.
P.S. В этом месте я бы Конституцию точно бы подправил ;)
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