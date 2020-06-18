Україна виконує плани щодо внутрішніх та зовнішніх запозичень держави.
Дивися повний текст У Мінфіні назвали об'єм державного боргу України.
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Додано: П'ят 19 чер, 2020 13:37
У Мінфіні назвали об'єм державного боргу України
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст У Мінфіні назвали об'єм державного боргу України.
Додано: П'ят 19 чер, 2020 13:37
Як можна відмовитись від запозичень, коли виробництво падає, в бюджеті діра, а перспертив не видно? Гетманцев в стилі Зєлєнскаво хоче нам зачитати мантру "фсьо будіт харашо"? так з вашими "талантами" пенове "харашо" не буде. А буде, як сказав Зє: " ж***.полная"
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