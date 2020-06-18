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У Мінфіні назвали об'єм
державного боргу України

У Мінфіні назвали об'єм державного боргу України
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 19 чер, 2020 13:37

У Мінфіні назвали об'єм державного боргу України

Пропонуємо до обговорення:
Україна виконує плани щодо внутрішніх та зовнішніх запозичень держави.

Дивися повний текст У Мінфіні назвали об'єм державного боргу України.
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 19 чер, 2020 13:37

Як можна відмовитись від запозичень, коли виробництво падає, в бюджеті діра, а перспертив не видно? Гетманцев в стилі Зєлєнскаво хоче нам зачитати мантру "фсьо будіт харашо"? так з вашими "талантами" пенове "харашо" не буде. А буде, як сказав Зє: " ж***.полная"
daonet
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Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

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