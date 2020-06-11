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Голова Мінфіну пообіцяв
щорічний перерахунок пенсій в...

Голова Мінфіну пообіцяв щорічний перерахунок пенсій в...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 19 чер, 2020 13:40

Голова Мінфіну пообіцяв щорічний перерахунок пенсій в...

Пропонуємо до обговорення:
Індексація пенсій, яка в цьому році була проведена в квітні, буде проводитися щорічно.

Дивися повний текст Голова Мінфіну пообіцяв щорічний перерахунок пенсій в Україні.
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 19 чер, 2020 13:40

Коли вже ці клоуни будуть звітувати про виконане, а не обіцяти?
daonet
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