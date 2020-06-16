Індексація пенсій, яка в цьому році була проведена в квітні, буде проводитися щорічно.
Дивися повний текст Голова Мінфіну пообіцяв щорічний перерахунок пенсій в Україні.
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Додано: П'ят 19 чер, 2020 13:40
Голова Мінфіну пообіцяв щорічний перерахунок пенсій в...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Голова Мінфіну пообіцяв щорічний перерахунок пенсій в Україні.
Додано: П'ят 19 чер, 2020 17:01
как можно верить министрам,если даже их фамилии не успеваешь запомнить.
в последнее время это расходный материал в правительстве.
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