Про це з посиланням на дані Європейської комісії повідомляє OilWorld.RU.
Дивися повний текст В Євросоюзі майже 90% імпортної соняшникової олії з України.
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Додано: П'ят 19 чер, 2020 14:09
В Євросоюзі майже 90% імпортної соняшникової олії з України
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Дивися повний текст В Євросоюзі майже 90% імпортної соняшникової олії з України.
Додано: П'ят 19 чер, 2020 14:10
Не бачу приводу для радості -- з таким підходом випалять усі родючі грунти
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