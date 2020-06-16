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В Євросоюзі майже 90% імпортної
соняшникової олії з України

В Євросоюзі майже 90% імпортної соняшникової олії з України
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Повідомлення Додано: П'ят 19 чер, 2020 14:09

В Євросоюзі майже 90% імпортної соняшникової олії з України

Пропонуємо до обговорення:
Про це з посиланням на дані Європейської комісії повідомляє OilWorld.RU.

Дивися повний текст В Євросоюзі майже 90% імпортної соняшникової олії з України.
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