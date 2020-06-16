Про це з посиланням на дані Європейської комісії повідомляє OilWorld.RU.
Дивися повний текст В Євросоюзі майже 90% імпортної соняшникової олії з України.
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Додано: П'ят 19 чер, 2020 14:09
В Євросоюзі майже 90% імпортної соняшникової олії з України
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст В Євросоюзі майже 90% імпортної соняшникової олії з України.
Додано: П'ят 19 чер, 2020 14:10
Не бачу приводу для радості -- з таким підходом випалять усі родючі грунти
Додано: П'ят 19 чер, 2020 14:46
И качество масла, думаю на 90 % выше. а цена на 90 % ниже чем в Украине.
Додано: П'ят 19 чер, 2020 15:37
Вполне вероятно,но не на 90 проц ..это шо шутка..
ну у нас можно бодяжить,а там санконтроль плюс если захватывают рынки все должно быть на высшем уровне..
Никак не могу понять страсть загнать дешевле там боле высокого качества,чем отстой здесь задороже.Не из той области,может кто обьяснит
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