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В Євросоюзі майже 90% імпортної
соняшникової олії з України

В Євросоюзі майже 90% імпортної соняшникової олії з України
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 19 чер, 2020 14:09

В Євросоюзі майже 90% імпортної соняшникової олії з України

Пропонуємо до обговорення:
Про це з посиланням на дані Європейської комісії повідомляє OilWorld.RU.

Дивися повний текст В Євросоюзі майже 90% імпортної соняшникової олії з України.
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Не бачу приводу для радості -- з таким підходом випалять усі родючі грунти
svyatoslav_hromyak
 
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Повідомлення Додано: П'ят 19 чер, 2020 14:46

И качество масла, думаю на 90 % выше. а цена на 90 % ниже чем в Украине.
blueiceua
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Повідомлення Додано: П'ят 19 чер, 2020 15:37

  blueiceua написав:И качество масла, думаю на 90 % выше. а цена на 90 % ниже чем в Украине.


Вполне вероятно,но не на 90 проц ..это шо шутка..
ну у нас можно бодяжить,а там санконтроль плюс если захватывают рынки все должно быть на высшем уровне..
Никак не могу понять страсть загнать дешевле там боле высокого качества,чем отстой здесь задороже.Не из той области,может кто обьяснит :D
limo
 
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