Київстар, Vodafone Україна та lifecell почали рефармінг радіочастотного спектру в діапазоні 900 МГц.
Дивися повний текст До кінця року 4G буде доступний по всій країні.
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Додано: П'ят 19 чер, 2020 14:39
До кінця року 4G буде доступний по всій країні
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст До кінця року 4G буде доступний по всій країні.
Додано: П'ят 19 чер, 2020 14:40
Даже в киеве отвратительная мобильная связь - даже речь качественно не передает и перерывает. максимум 2-3 G. Оборудование просто не работает как надо, наверное давно списано -- пересписано.
К тому же зачем строить 4G если все уже строят 5G.
Или ждут пока все начнут строить 6G а устаревшее оборудование будут продавать за копейки.
Додано: П'ят 19 чер, 2020 16:44
плохую связь поддерживать выгодно - по два-три раза повторять одно и тоже, чтобы собеседник понял и продолжительность разговора увеличивается соответственно = профит! )
вышенаписанный креатив создан не с целью провокаций, а для помощи читателей в формировании своего мнения, которое может не совпадать с мнением редакции ресурса и с мнением автора этой подписи
Додано: П'ят 19 чер, 2020 17:12
4G по всей стране? ого! может начать хотя бы с 3G по всей стране? тут даже в центре больших городов типа Львова не везде 3G есть, а иногда и 2G нет.
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