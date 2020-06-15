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До кінця року 4G буде
доступний по всій країні

До кінця року 4G буде доступний по всій країні
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 19 чер, 2020 14:39

До кінця року 4G буде доступний по всій країні

Пропонуємо до обговорення:
Київстар, Vodafone Україна та lifecell почали рефармінг радіочастотного спектру в діапазоні 900 МГц.

Дивися повний текст До кінця року 4G буде доступний по всій країні.
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 19 чер, 2020 14:40

Даже в киеве отвратительная мобильная связь - даже речь качественно не передает и перерывает. максимум 2-3 G. Оборудование просто не работает как надо, наверное давно списано -- пересписано.
К тому же зачем строить 4G если все уже строят 5G.
Или ждут пока все начнут строить 6G а устаревшее оборудование будут продавать за копейки.
blueiceua
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Повідомлення Додано: П'ят 19 чер, 2020 16:44

плохую связь поддерживать выгодно - по два-три раза повторять одно и тоже, чтобы собеседник понял и продолжительность разговора увеличивается соответственно = профит! )
вышенаписанный креатив создан не с целью провокаций, а для помощи читателей в формировании своего мнения, которое может не совпадать с мнением редакции ресурса и с мнением автора этой подписи
Tamagoch
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Повідомлення Додано: П'ят 19 чер, 2020 17:12

4G по всей стране? ого! может начать хотя бы с 3G по всей стране? тут даже в центре больших городов типа Львова не везде 3G есть, а иногда и 2G нет.
deniska
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Повідомлення Додано: Суб 20 чер, 2020 08:00

5, 6, 7G :) Когда платить адекватные деньги будете, будет вам и 10G. А то сидят на тарифах по 3-4-5 евро в месяц и 10G им подавай :)
А потом спрашивают, ты не хочешь в Киев? Нет млять, не хочу. (c)
summacut
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Повідомлення Додано: Суб 20 чер, 2020 09:16

Re: До кінця року 4G буде доступний по всій країні

summacut написав:5, 6, 7G :) Когда платить адекватные деньги будете, будет вам и 10G. А то сидят на тарифах по 3-4-5 евро в месяц и 10G им подавай :)
Когда зарплаты/пенсии будут платить адекватные, то и за связь можно будет платить соответствующе)))
GALeon
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