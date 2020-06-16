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"Нафтогаз" планує розвиватися
в напрямі альтернативних...

"Нафтогаз" планує розвиватися в напрямі альтернативних...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 19 чер, 2020 14:42

"Нафтогаз" планує розвиватися в напрямі альтернативних...

Пропонуємо до обговорення:
Про це під час онлайн-дискусії заявив глава правління "Нафтогазу" Андрій Коболєв.

Дивися повний текст \"Нафтогаз\" планує розвиватися в напрямі альтернативних джерел енергії - Коболєв.
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Повідомлення Додано: П'ят 19 чер, 2020 14:42

Да, бред о водородных реках от Кобылева мы уже слышали.
Раньше нас пичкали сказками о гиперлупах всякие министры инфраструктуры -соратники КроликА.
blueiceua
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