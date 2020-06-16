Про це під час онлайн-дискусії заявив глава правління "Нафтогазу" Андрій Коболєв.
Дивися повний текст \"Нафтогаз\" планує розвиватися в напрямі альтернативних джерел енергії - Коболєв.
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Додано: П'ят 19 чер, 2020 14:42
"Нафтогаз" планує розвиватися в напрямі альтернативних...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст \"Нафтогаз\" планує розвиватися в напрямі альтернативних джерел енергії - Коболєв.
Додано: П'ят 19 чер, 2020 14:42
Да, бред о водородных реках от Кобылева мы уже слышали.
Раньше нас пичкали сказками о гиперлупах всякие министры инфраструктуры -соратники КроликА.
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