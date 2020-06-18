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Держбюджет з січня недоотримав 7 млрд грн через...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Додано: П'ят 19 чер, 2020 14:44
Пропонуємо до обговорення:
Через неякісний прогнозу обмінного курсу державний бюджет в період за січень-травень 2020 року одержав 7 млрд грн доходів. Про це заявив глава Рахункової палати Валерій Пацкан під час виступу у Верховній Раді, представляючи Висновки з аналізу виконання закону про Державний бюджет на 2019 рік.
Дивися повний текст Держбюджет з січня недоотримав 7 млрд грн через неякісний прогноз обмінного курсу - Пацкан
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Додано: П'ят 19 чер, 2020 14:44
На что бы еще списать невыполнение Госбюджета и полный провал в экономике.
А ну да неправильный прогноз валюты.
Еще как всегда глобальные потепления, грызуны, саранча.
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