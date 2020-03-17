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Adobe остаточно припинить підтримку Flash Player
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: П'ят 19 чер, 2020 14:47
Пропонуємо до обговорення:
Близько трьох років тому компанія Adobe заявила про свій намір припинити підтримку платформи Flash Player до кінця 2020 року. І тепер Adobe опублікувала офіційну дату закінчення підтримки Flash, яка є останнім днем цього календарного року - 31 грудня 2020 року.
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Додано: П'ят 19 чер, 2020 14:48
Спасибо тебе за заботу Adobe!
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