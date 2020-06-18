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В Україні перевіряють одержувачів
пенсій і субсидій:...

В Україні перевіряють одержувачів пенсій і субсидій:...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 19 чер, 2020 15:44

В Україні перевіряють одержувачів пенсій і субсидій:...

Пропонуємо до обговорення:
Перевірка даних про пільговика зараз здійснюється в три етапи.

Дивися повний текст В Україні перевіряють одержувачів пенсій і субсидій: кого змусять повернути гроші.
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 19 чер, 2020 15:44

А где же проверка неправомерных отказов в назначении субсидий и льгот?
Однобоко как то ...
pobytt
 
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Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

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