Перевірка даних про пільговика зараз здійснюється в три етапи.
Дивися повний текст В Україні перевіряють одержувачів пенсій і субсидій: кого змусять повернути гроші.
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Додано: П'ят 19 чер, 2020 15:44
В Україні перевіряють одержувачів пенсій і субсидій:...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст В Україні перевіряють одержувачів пенсій і субсидій: кого змусять повернути гроші.
Додано: П'ят 19 чер, 2020 15:44
А где же проверка неправомерных отказов в назначении субсидий и льгот?
Однобоко как то ...
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