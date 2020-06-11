Про це заявив радник голови Державної регуляторної служби Андрій Кисенко.
Дивися повний текст Держрегулятор закликає підняти норми споживання газу для населення без лічильників.
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Додано: П'ят 19 чер, 2020 16:37
Держрегулятор закликає підняти норми споживання газу для...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Держрегулятор закликає підняти норми споживання газу для населення без лічильників.
Додано: П'ят 19 чер, 2020 16:37
Поставляешь газ??? Ставь счётчик клиенту!!! В магазин люди не ходят со своим кассовым апаратом!!!
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