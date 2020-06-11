Про це заявив радник голови Державної регуляторної служби Андрій Кисенко.
Дивися повний текст Держрегулятор закликає підняти норми споживання газу для населення без лічильників.
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Додано: П'ят 19 чер, 2020 16:37
Держрегулятор закликає підняти норми споживання газу для...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Держрегулятор закликає підняти норми споживання газу для населення без лічильників.
Додано: П'ят 19 чер, 2020 16:37
Поставляешь газ??? Ставь счётчик клиенту!!! В магазин люди не ходят со своим кассовым апаратом!!!
Додано: Суб 20 чер, 2020 01:52
Сама формулировка вопроса некорректна....
..... ті, у кого є лічильник, платять за тих, хто його не має. Це треба регулювати, тому що це дискримінація за принципом: є лічильник чи ні”, – пояснив він.
Хотите справедливости - ставьте всем счётчики или как минимум счётчик на дом и делите поровну между теми у кого нет счётчиков.
Счётчики нужны это факт.
Но плита расходует максимум 2м3 газа в месяц, а Вы выписываете 9ть м3 .
Где тут справедливость???!!!
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