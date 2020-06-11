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Держрегулятор закликає підняти
норми споживання газу для...

Держрегулятор закликає підняти норми споживання газу для...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 19 чер, 2020 16:37

Держрегулятор закликає підняти норми споживання газу для...

Пропонуємо до обговорення:
Про це заявив радник голови Державної регуляторної служби Андрій Кисенко.

Дивися повний текст Держрегулятор закликає підняти норми споживання газу для населення без лічильників.
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 19 чер, 2020 16:37

Поставляешь газ??? Ставь счётчик клиенту!!! В магазин люди не ходят со своим кассовым апаратом!!!
mapamapa
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Повідомлення Додано: Суб 20 чер, 2020 01:52

Сама формулировка вопроса некорректна....
..... ті, у кого є лічильник, платять за тих, хто його не має. Це треба регулювати, тому що це дискримінація за принципом: є лічильник чи ні”, – пояснив він.

Хотите справедливости - ставьте всем счётчики или как минимум счётчик на дом и делите поровну между теми у кого нет счётчиков.

Счётчики нужны это факт.
Но плита расходует максимум 2м3 газа в месяц, а Вы выписываете 9ть м3 .
Где тут справедливость???!!!
anton_gms
 
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