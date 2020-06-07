Opera представила нову версію першого і єдиного в світі ігрового браузера Opera GX.
Дивися повний текст Opera представила нову версію ігрового браузера Opera GX (фото).
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Додано: П'ят 19 чер, 2020 16:42
Opera представила нову версію ігрового браузера Opera GX...
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Дивися повний текст Opera представила нову версію ігрового браузера Opera GX (фото).
Додано: П'ят 19 чер, 2020 16:42
учитывая малварный характер неотключаемого приложения Opera Launcher и назойливую саморекламу через него, я перестаю устанавливать данный браузер на компьютеры клиентов.... ибо нефиг... захотели присоединиться к Авасту в черном списке? добро пожаловать, без проблем )
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