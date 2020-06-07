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Opera представила нову версію
ігрового браузера Opera GX...

Opera представила нову версію ігрового браузера Opera GX...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 19 чер, 2020 16:42

Opera представила нову версію ігрового браузера Opera GX...

Пропонуємо до обговорення:
Opera представила нову версію першого і єдиного в світі ігрового браузера Opera GX.

Дивися повний текст Opera представила нову версію ігрового браузера Opera GX (фото).
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 19 чер, 2020 16:42

учитывая малварный характер неотключаемого приложения Opera Launcher и назойливую саморекламу через него, я перестаю устанавливать данный браузер на компьютеры клиентов.... ибо нефиг... захотели присоединиться к Авасту в черном списке? добро пожаловать, без проблем )
Tamagoch
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