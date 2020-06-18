RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Держбюджет України виграє до
4 мільярдів гривень на рік...

Держбюджет України виграє до 4 мільярдів гривень на рік...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 19 чер, 2020 18:42

Держбюджет України виграє до 4 мільярдів гривень на рік...

Пропонуємо до обговорення:
Державний бюджет України виграє до чотирьох мільярдів гривень на рік від введення мит на російське дизельне паливо та зріджений газ. Таку думку висловив виконувач обов'язків голови Правління ПАТ "Укрнафта" Олег Гез, йдеться в статті ТСН.

Дивися повний текст Держбюджет України виграє до 4 мільярдів гривень на рік від введення мит на нафтопродукти з РФ – експерт.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 88862
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 133 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 19 чер, 2020 18:42

Жаль, что пересечные пострадают. Но когда шерифа волновали проблемы негров?
summacut
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1621
З нами з: 19.11.08
Подякував: 20 раз.
Подякували: 325 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: moveton і 4 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
В Євросоюзі майже 90% імпортної соняшникової олії з України
R2 » П'ят 19 чер, 2020 14:09
3 157
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 19 чер, 2020 15:37
limo
Держбюджет з січня недоотримав 7 млрд грн через...
R2 » П'ят 19 чер, 2020 14:44
1 93
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 19 чер, 2020 14:44
blueiceua
У Мінфіні назвали об'єм державного боргу України
R2 » П'ят 19 чер, 2020 13:37
1 101
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 19 чер, 2020 13:37
daonet

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.