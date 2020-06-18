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Держбюджет України виграє до 4 мільярдів гривень на рік...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: П'ят 19 чер, 2020 18:42
Пропонуємо до обговорення:
Державний бюджет України виграє до чотирьох мільярдів гривень на рік від введення мит на російське дизельне паливо та зріджений газ. Таку думку висловив виконувач обов'язків голови Правління ПАТ "Укрнафта" Олег Гез, йдеться в статті ТСН.
Дивися повний текст Держбюджет України виграє до 4 мільярдів гривень на рік від введення мит на нафтопродукти з РФ – експерт
.
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Додано: П'ят 19 чер, 2020 18:42
Жаль, что пересечные пострадают. Но когда шерифа волновали проблемы негров?
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summacut
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