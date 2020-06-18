Профільні міністерства, Укравтодор та НКРЗІ підписали меморандум про співпрацю для розвитку широкосмугового доступу до інтернету на дорогах.
Дивися повний текст Україна зробила крок до «розумних доріг».
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Додано: П'ят 19 чер, 2020 19:25
Україна зробила крок до «розумних доріг»
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Україна зробила крок до «розумних доріг».
Додано: П'ят 19 чер, 2020 19:25
Для початку зробіть наші дороги хоча би рівними. А "розумні" вже потім.
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