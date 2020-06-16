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Україна зробила крок
до «розумних доріг»

Україна зробила крок до «розумних доріг»
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 19 чер, 2020 19:25

Україна зробила крок до «розумних доріг»

Пропонуємо до обговорення:
Профільні міністерства, Укравтодор та НКРЗІ підписали меморандум про співпрацю для розвитку широкосмугового доступу до інтернету на дорогах.

Дивися повний текст Україна зробила крок до «розумних доріг».
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 19 чер, 2020 19:25

Для початку зробіть наші дороги хоча би рівними. А "розумні" вже потім.
NetSerpent
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Повідомлення Додано: П'ят 19 чер, 2020 21:24

Ями залатайте,новатори.
sena_2008atp
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Повідомлення Додано: Суб 20 чер, 2020 13:27

Ну....
bobo
 
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Повідомлення Додано: Суб 20 чер, 2020 18:50

Конечно до комплексного подхода раньше никак додуматься нельзя было.

Любое стоительство и "капитальный ремонт" чего либо - это прежде всего переход на новую ступень, а не "латание ям" и топтание в проблемах 50-летней давности. Ну лучше поздно, чем никогда. Если еще это будут делать исполнители с прямыми руками, то ваще перемога будет.
lauder7
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