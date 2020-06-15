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Нацкомісія пропонує з серпня підвищити тарифи...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: П'ят 19 чер, 2020 21:22
Пропонуємо до обговорення:
Національна комісія, що здійснює регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП), пропонує в 4 рази підвищити тарифи на передачу електричної енергії оператора Об'єднаної енергосистеми України держкомпанії "Укренерго", до 596,48 гривні за МВт-год.
Дивися повний текст Нацкомісія пропонує з серпня підвищити тарифи \"Укренерго\" в 4 рази
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Додано: П'ят 19 чер, 2020 21:22
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