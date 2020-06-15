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Нацкомісія пропонує з
серпня підвищити тарифи...

Нацкомісія пропонує з серпня підвищити тарифи...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 19 чер, 2020 21:22

Нацкомісія пропонує з серпня підвищити тарифи...

Пропонуємо до обговорення:
Національна комісія, що здійснює регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП), пропонує в 4 рази підвищити тарифи на передачу електричної енергії оператора Об'єднаної енергосистеми України держкомпанії "Укренерго", до 596,48 гривні за МВт-год.

Дивися повний текст Нацкомісія пропонує з серпня підвищити тарифи \"Укренерго\" в 4 рази.
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 19 чер, 2020 21:22

Это пик эйфории новых профессионалов.
sena_2008atp
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Повідомлення Додано: Суб 20 чер, 2020 02:02

Ахметов нас всех нагнул..... с этим зелёным тарифом.
Просто в чистом виде вымывание денег из бюджета и наших с Вами карманов :(
В европе этот тариф уже давно в районе 3-5 евро центов 1.2-1.6 грн. за киловат энергии
Нае...бательство в чистом виде. И Зелёный это поддерживает. Мра..зь.
anton_gms
 
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