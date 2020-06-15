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Нацкомісія пропонує з серпня підвищити тарифи...
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Додано: П'ят 19 чер, 2020 21:22
Пропонуємо до обговорення:
Національна комісія, що здійснює регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП), пропонує в 4 рази підвищити тарифи на передачу електричної енергії оператора Об'єднаної енергосистеми України держкомпанії "Укренерго", до 596,48 гривні за МВт-год.
Дивися повний текст Нацкомісія пропонує з серпня підвищити тарифи \"Укренерго\" в 4 рази
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R2
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Додано: П'ят 19 чер, 2020 21:22
Это пик эйфории новых профессионалов.
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sena_2008atp
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Додано: Суб 20 чер, 2020 02:02
Ахметов нас всех нагнул..... с этим зелёным тарифом.
Просто в чистом виде вымывание денег из бюджета и наших с Вами карманов :(
В европе этот тариф уже давно в районе 3-5 евро центов 1.2-1.6 грн. за киловат энергии
Нае...бательство в чистом виде. И Зелёный это поддерживает. Мра..зь.
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anton_gms
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Додано: Суб 20 чер, 2020 12:55
Плачу за ээ 300 грн, умножаем на 4, получаем - 1200. А если посчитать, что электроэнергия заложена в цену всех товаров, то цены взлетят до небес. С таким подходом никаких денег не хватит за все это платить.
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777serg87
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Додано: Суб 20 чер, 2020 13:16
777serg87 написав:
Плачу за ээ 300 грн, умножаем на 4, получаем - 1200. А если посчитать, что электроэнергия заложена в цену всех товаров, то цены взлетят до небес. С таким подходом никаких денег не хватит за все это платить.
читайте внимательно - в 4 раза вырастет тариф на транспортировку Укрэнерго - промышленность будет платить на 45 коп/кВт*ч больше.
А население пока так и будет получать э/энергию на халяву - поэтому и растут тарифы для промышленности
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Shaman
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