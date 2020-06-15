Нацкомісія пропонує з серпня підвищити тарифи...

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Національна комісія, що здійснює регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП), пропонує в 4 рази підвищити тарифи на передачу електричної енергії оператора Об'єднаної енергосистеми України держкомпанії "Укренерго", до 596,48 гривні за МВт-год.
Ахметов нас всех нагнул..... с этим зелёным тарифом. Просто в чистом виде вымывание денег из бюджета и наших с Вами карманов :( В европе этот тариф уже давно в районе 3-5 евро центов 1.2-1.6 грн. за киловат энергии Нае...бательство в чистом виде. И Зелёный это поддерживает. Мра..зь.
Плачу за ээ 300 грн, умножаем на 4, получаем - 1200. А если посчитать, что электроэнергия заложена в цену всех товаров, то цены взлетят до небес. С таким подходом никаких денег не хватит за все это платить.
777serg87 написав:Плачу за ээ 300 грн, умножаем на 4, получаем - 1200. А если посчитать, что электроэнергия заложена в цену всех товаров, то цены взлетят до небес. С таким подходом никаких денег не хватит за все это платить.
читайте внимательно - в 4 раза вырастет тариф на транспортировку Укрэнерго - промышленность будет платить на 45 коп/кВт*ч больше. А население пока так и будет получать э/энергию на халяву - поэтому и растут тарифы для промышленности
anton_gms написав:Просто в чистом виде вымывание денег из бюджета и наших с Вами карманов В европе этот тариф уже давно в районе 3-5 евро центов 1.2-1.6 грн. за киловат энергии Нае...бательство в чистом виде. И Зелёный это поддерживает. Мра..зь.
Они могли бы парить свою электроэнергию по зеленому тарифу тем, кто много потребляет, например, более 1000 кВт / мес.
Я считаю, что электричество и вода это отечественный продукт и за него нужно платить сполна, потому что тебе никто не выставляет счета за норму потребления. Сколько потребил, столько и платишь. Это не отопление и квартплата, где с потолка рисуют тарифы.