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Нацкомісія пропонує з
серпня підвищити тарифи...

Нацкомісія пропонує з серпня підвищити тарифи...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Нед 21 чер, 2020 10:53

  Shaman написав:
  777serg87 написав:Плачу за ээ 300 грн, умножаем на 4, получаем - 1200. А если посчитать, что электроэнергия заложена в цену всех товаров, то цены взлетят до небес. С таким подходом никаких денег не хватит за все это платить.


читайте внимательно - в 4 раза вырастет тариф на транспортировку Укрэнерго - промышленность будет платить на 45 коп/кВт*ч больше.
А население пока так и будет получать э/энергию на халяву - поэтому и растут тарифы для промышленности

не то что бы на халяву, но некоторое время еще по старой цене. Но всегда есть "но". 1-е "но", увеличение стоимости товаров Украинского производителя, что делает его или не конкурентноспособным, или уменьшает прибыль, что ведет к снижению прямых затрат, т.е. з.п.
2-е "но", осенью-зимой доберутся и до "халявы", а это при падении экономики, пандемии и уменьшении доходов населения, вроде бы и не халява.
3-е "но" бюджет, он не дополучит налогов, из всего выше перечисленного, а значит будут опять "будут стричь паршивых овец", увеличение тарифов.
antae2019
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