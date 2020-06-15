Нацкомісія пропонує з серпня підвищити тарифи...

Shaman написав:
читайте внимательно - в 4 раза вырастет тариф на транспортировку Укрэнерго - промышленность будет платить на 45 коп/кВт*ч больше.
А население пока так и будет получать э/энергию на халяву - поэтому и растут тарифы для промышленности
не то что бы на халяву, но некоторое время еще по старой цене. Но всегда есть "но". 1-е "но", увеличение стоимости товаров Украинского производителя, что делает его или не конкурентноспособным, или уменьшает прибыль, что ведет к снижению прямых затрат, т.е. з.п.
2-е "но", осенью-зимой доберутся и до "халявы", а это при падении экономики, пандемии и уменьшении доходов населения, вроде бы и не халява.
3-е "но" бюджет, он не дополучит налогов, из всего выше перечисленного, а значит будут опять "будут стричь паршивых овец", увеличение тарифов.