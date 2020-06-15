Нацкомісія пропонує з серпня підвищити тарифи...

Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші. Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
777serg87 написав:Плачу за ээ 300 грн, умножаем на 4, получаем - 1200. А если посчитать, что электроэнергия заложена в цену всех товаров, то цены взлетят до небес. С таким подходом никаких денег не хватит за все это платить.
читайте внимательно - в 4 раза вырастет тариф на транспортировку Укрэнерго - промышленность будет платить на 45 коп/кВт*ч больше. А население пока так и будет получать э/энергию на халяву - поэтому и растут тарифы для промышленности
не то что бы на халяву, но некоторое время еще по старой цене. Но всегда есть "но". 1-е "но", увеличение стоимости товаров Украинского производителя, что делает его или не конкурентноспособным, или уменьшает прибыль, что ведет к снижению прямых затрат, т.е. з.п. 2-е "но", осенью-зимой доберутся и до "халявы", а это при падении экономики, пандемии и уменьшении доходов населения, вроде бы и не халява. 3-е "но" бюджет, он не дополучит налогов, из всего выше перечисленного, а значит будут опять "будут стричь паршивых овец", увеличение тарифов.
Zebra написав:Я считаю, что электричество и вода это отечественный продукт и за него нужно платить сполна, потому что тебе никто не выставляет счета за норму потребления. Сколько потребил, столько и платишь. Это не отопление и квартплата, где с потолка рисуют тарифы.
С водой и электричеством все по честному.
Да ну? Честно? Там по воде дорожает постоянно потому что химия дорожает, но те у кого есть приборчики и реагенты знают что у большинства химией в воде и не пахнет. Скважины годами никто не обслуживает, только по домам воду распределяют. За что платить? За дождь, который в землю впитался? В ТЭЦ тепловая энергия это побочка, тоже плати. Закрыли АЭС и нагнули всех зеленкой. За что платить? Даже если по отоплению и есть счетчик то тариф тоже от балды.
Zebra написав:Я считаю, что электричество и вода это отечественный продукт и за него нужно платить сполна, потому что тебе никто не выставляет счета за норму потребления. Сколько потребил, столько и платишь. Это не отопление и квартплата, где с потолка рисуют тарифы.
С водой и электричеством все по честному.
Да ну? Честно? Там по воде дорожает постоянно потому что химия дорожает, но те у кого есть приборчики и реагенты знают что у большинства химией в воде и не пахнет. Скважины годами никто не обслуживает, только по домам воду распределяют. За что платить? За дождь, который в землю впитался? В ТЭЦ тепловая энергия это побочка, тоже плати. Закрыли АЭС и нагнули всех зеленкой. За что платить? Даже если по отоплению и есть счетчик то тариф тоже от балды.
немного объективности - ТЭЦ генерит мало. Атомщики работают на том же уровне, как и год назад - в %, в абсолютном выражении упали все - и атом, и ТЭС - упало общем потребление на 1-2ГВТ,это около 10%. Выросла только выработка зеленой энергетики как-то так