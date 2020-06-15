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Фіскали попередили про
новий вид шахрайства

Фіскали попередили про новий вид шахрайства
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 19 чер, 2020 21:45

Фіскали попередили про новий вид шахрайства

Пропонуємо до обговорення:
Іноземні громадяни скаржаться, що отримують листи, нібито відправлені Державної фіскальною службою з вимогою сплатити заборгованість з податку на виграш в лотерею. Про це сьогодні, 19 червня, написала прес-служба відомства в Facebook.

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