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Фіскали попередили про новий вид шахрайства
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: П'ят 19 чер, 2020 21:45
Пропонуємо до обговорення:
Іноземні громадяни скаржаться, що отримують листи, нібито відправлені Державної фіскальною службою з вимогою сплатити заборгованість з податку на виграш в лотерею. Про це сьогодні, 19 червня, написала прес-служба відомства в Facebook.
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Додано: Суб 20 чер, 2020 11:40
Фейк? Не уверен... Может это компьютеры которые майнят биткоины на ядреных электростанциях, по решению правительства - решили помайнить и "пересічних" из-за бугра? А что - вариант....
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Sam17a
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